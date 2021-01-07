Son dakika: Mario Manduzkic transferinde son durum ne? İşte Beşiktaş'ın teklifinin detayları... (Sabah.com.tr Özel)

Beşiktaş, Manzdukic'i yeniden gündemine aldı. Beşiktaş, Mandzukic transferini 'kupon' transferi olarak görüyor. Mandzukic büyük bir yıldız fakat kazancı da aynı şekilde yüksek. Mandzukic'in son maaşı 4.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Mario Mandzukic'in bonservisi elinde kendisi boşta kaldı bu da Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: İŞTE MANDZUKİC TRANSFERİNDEKİ SON DURUM! ŞAMPİYONLUK...

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Mandzukic transferiyle ilgili son durumu Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

"Mandzukic devre arasında yeni bir takımla başlamak istiyor, Beşiktaş da bu fırsatı kullanmak istiyor. Mandzukic, Beşiktaş'tan 2.5 yıllık bir kontrat talep etti. Beşiktaş, Mandzukic'e 6 aylığına 1 milyon euro önerdi. Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa yürümek ve şampiyonlukla birlikte yeni bir sözleşme konusundaki teklifini yıldız oyuncuya bildirdi."

"Bu transfer kolay gözükmüyor. Beşiktaş'ın bu isteklerine karşılık Mandzukic'e başka teklifler de var. Bu transferin gerçekleşme olasılığını %20 olarak görüyorum. Sınırlarını çizmiş bir Beşiktaş'tan ziyade bu transferde Mandzukic'in vereceği karar belirleyici olacak."

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durumu değerlendirdi