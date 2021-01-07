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: transferinde son durum ne? İşte Beşiktaş'ın teklifinin detayları... (Sabah.com.tr Özel)

haberi... Beşiktaş'ın Mandzukic transferinde son durum ne? Hırvatistan futbolunun en değerli golcüleri arasında yer alan yıldız oyuncu sezon başında da gündeme gelmişti. Hırvatistan Futbol Federasyonu Davor Suker ile de Mandzukic için temasa geçilmişti. Mandzukic'in istediği ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Sergen Yalçın da dünkü maçtan sonra yıldız oyuncuya ilgilerinin olduğunu doğrulamıştı. Sabah Gazetesi Yazarı , Mandzukic transferiyle ilgili durumu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:35 Son Güncelleme: 7.1.2021 16:47 ABONE OL
Son dakika: Mario Manduzkic transferinde son durum ne? İşte Beşiktaş'ın teklifinin detayları... Sabah.com.tr Özel

Beşiktaş, Manzdukic'i yeniden gündemine aldı. Beşiktaş, Mandzukic transferini 'kupon' transferi olarak görüyor. Mandzukic büyük bir yıldız fakat kazancı da aynı şekilde yüksek. Mandzukic'in son maaşı 4.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Mario Mandzukic'in bonservisi elinde kendisi boşta kaldı bu da Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: İŞTE MANDZUKİC TRANSFERİNDEKİ SON DURUM! ŞAMPİYONLUK...

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Mandzukic transferiyle ilgili son durumu Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

"Mandzukic devre arasında yeni bir takımla başlamak istiyor, Beşiktaş da bu fırsatı kullanmak istiyor. Mandzukic, Beşiktaş'tan 2.5 yıllık bir kontrat talep etti. Beşiktaş, Mandzukic'e 6 aylığına 1 milyon euro önerdi. Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa yürümek ve şampiyonlukla birlikte yeni bir sözleşme konusundaki teklifini yıldız oyuncuya bildirdi."

"Bu transfer kolay gözükmüyor. Beşiktaş'ın bu isteklerine karşılık Mandzukic'e başka teklifler de var. Bu transferin gerçekleşme olasılığını %20 olarak görüyorum. Sınırlarını çizmiş bir Beşiktaş'tan ziyade bu transferde Mandzukic'in vereceği karar belirleyici olacak."

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durumu değerlendirdi

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Son dakika: Mario Manduzkic transferinde son durum ne? İşte Beşiktaş'ın teklifinin detayları... (Sabah.com.tr Özel)
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