Son dakika haberi... Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı. Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.
Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL 10 NUMARAYI İSTEDİ!
Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.
Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:
''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''
MEMLEKETİ ZONGULDAK'IN PLAKASI OLAN 67'Yİ GİYECEK!
Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.
SENELİK 5 MİLYON € KAZANACAK!
İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
MESUT ÖZİL DAHA ÖNCE HANGİ FORMA NUMARALARINI TERCİH ETTİ?
Schalke 04 formasıyla adını duyuran Mesut, sırasıyla Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'da forma giydi. Schalke'de 17, Werder Bremen'de 11 numaralı giyen tecrübeli oyuncu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 23 numarayı giydi.
Lassana Diarra'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 sezon boyunca Real Madrid'de 10 numaralı formayla mücadele eden Özil, 2013/14 sezonunda transfer olduğu Arsenal'da ilk olarak 11'i giydi. 5 yıl bu formayla oynayan Türk asıllı Alman oyuncu, Jack Wilshere'ın ayrılığı sonrası 10 numarayı devraldı.
Almanya Milli Takımı'na 17 numarayla giriş yapan Özil, 7 yıl boyunca 8 numaralı forma ile oynadıktan sonra 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 10 numaralı forma ile mücadele etti. Kaynak: Fanatik