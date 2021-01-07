Son dakika haberi... Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı. Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.

Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.