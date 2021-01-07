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Son dakika: Mikel Arteta'dan transfer açıklaması! ...

transferiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ile görüşmelere devam Mesut Özil'in ne zaman transfer edileceği merak ediliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in başka bir takıma transferi konusunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. İşte son dakika Mesut Özil transferinin gelişmeleri...

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 19:17 Son Güncelleme: 7.1.2021 19:32 ABONE OL
Son dakika: Mikel Arteta'dan transfer açıklaması! Mesut Özil...

Son dakika: Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kulübü Arsenal tarafından da Mesut Özil transferi hakkında önemli açıklama geldi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ne zaman transfer edileceği merak ediliyor.

SON DAKİKA MİKEL ARTETA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Newcastle United ile cumartesi günü oynayacakları maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Arteta, Mesut Özil'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MENAJERİ BAZI GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

32 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Özil'in kontratının sona ermesine 6 ay kaldı ve diğer kulüplerle görüşmekte özgür. Onun geleceğine ilişkin en iyi seçeneği bulmak için kulüp, oyuncu ve menajeri bazı görüşmeler yürütüyor." dedi.

Mesut Özil'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyebileceğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Mesut'un geleceği konusundaki karar netleşecek. Kulüp ve Mesut'un çıkarlarına uygun olması halinde transferine izin verilir. Şartlar uygun olursa gidebilir, yoksa takımda sezon sonuna kadar kalır. Mesut, önceki sezonlarda bu takımın en önemli oyuncularından birisi olmuştu ve bu durumu göz ardı edemeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gole imza atan Mesut Özil, sezon başında Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN LONDRA'DA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL 10 NUMARAYI İSTEDİ!

Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

MEMLEKETİ ZONGULDAK'IN PLAKASI OLAN 67'Yİ GİYECEK!

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

SENELİK 5 MİLYON € KAZANACAK!

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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Son dakika: Mikel Arteta'dan transfer açıklaması! Mesut Özil...
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