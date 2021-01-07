Son dakika: Mikel Arteta'dan transfer açıklaması! Mesut Özil...

MENAJERİ BAZI GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

32 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Özil'in kontratının sona ermesine 6 ay kaldı ve diğer kulüplerle görüşmekte özgür. Onun geleceğine ilişkin en iyi seçeneği bulmak için kulüp, oyuncu ve menajeri bazı görüşmeler yürütüyor." dedi.

Mesut Özil'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyebileceğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Mesut'un geleceği konusundaki karar netleşecek. Kulüp ve Mesut'un çıkarlarına uygun olması halinde transferine izin verilir. Şartlar uygun olursa gidebilir, yoksa takımda sezon sonuna kadar kalır. Mesut, önceki sezonlarda bu takımın en önemli oyuncularından birisi olmuştu ve bu durumu göz ardı edemeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gole imza atan Mesut Özil, sezon başında Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.