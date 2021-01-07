Son dakika! PFDK'dan Emre Kılınç kararı!

Son dakika haberi: PFDK kararları açıklandı. Galatasaray'ın futbolcusu Emre Kılınç'a 2 maç ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şu şekilde:
SON DAKİKA: MAHMUT RECEVİK VE FUTBOLCU EMRE KILINÇ'A CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübünün yanı sıra yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e ve oyuncusu Emre Kılınç'a ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Galatasaray Kulübü 24 bin lira para cezası alırken, aynı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Emre Kılınç'a da 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.
TAHKİM KURULU, GALATASARAY VE CENGİZ'İN PARA CEZALARINI ONADI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'in de 50 bin TL'lik para cezalarını onadı.
Kurulun kararları şöyle;
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/499 K.2020-2021/622 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
DİĞER TAKIM VE OYUNCULARA VERİLEN CEZALAR
Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafes Ramadan Seifeldin ise MKE Ankaragücü maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para ile cezalandırıldı.
Kurul, Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes ile yardımcı antrenörü Emir Şiranlı'nın birer maç men ve 13'er bin lira ceza almasını kararlaştırdı.
Aytemiz Alanyaspor antrenörü Mustafa Keçeli ile Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Ekrem Dağ ise 900'er lira para cezası aldı.
PFDK, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor 124 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 48 bin lira ceza verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor 24 bin, idarecilerinden Adem Yılmaz 30 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin, Süleyman Hakan Aydın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 18 bin 500 lira ile cezalandırıldı. Altay'a 12 bin, Giresunspor'a ise 24 bin lira para cezası verildi.