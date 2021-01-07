SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

"Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubu vardı, kazanmayı çok istedik ve futbolun doğrularını çok iyi yaptık. Transfer çok ayrı bir konu. Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz ama şu anda net bir şey önümüzde yok. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapacağız."