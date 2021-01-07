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: Yıldız golcü Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

... Sergen Yalçın'ın Manzdukic sözleri sonrasında Beşiktaş taraftarını heyecan bastı! Beşiktaş'tan haberleri peş peşe geliyor. Dün akşam harika bir oyunla Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta liderlik mutluluğu yaşanıyor. Beşiktaş aynı zamanda transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah beyazlılarda Aboubakar ve Larin'in performansı göz doldururken hücuma yapılacak bir takviyesi kara kartalı daha başarılı hale getirebilir! Sergen Yalçın maç sonunda Mandzukic'i transfer etmek istediklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 08:49 Son Güncelleme: 7.1.2021 08:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

hakkında haberleri üst üste geliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı teknik adam kadrolarına birkaç takviye yapmak istediklerini ifade etti. Aboubakar ve Larin'den memnun olduklarını fakat ligin uzun bir maraton olduğunu bu nedenle Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın'ın bu açıklamasından sonra Mandzukic kısa süre sonra TT listesine girdi. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş & Mario Mandzukic transferi ana meselesi...

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ MARİO MANDZUKİC TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!

Kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi takımlar olan Hırvatistan futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olan Mario Mandukiz Beşiktaş yolunda! İşte haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

SERGEN YALÇIN'DAN MAÇ SONU TRANSFER AÇIKLAMASI!

Rizespor'a karşı 6 golle fantastik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Futbolcularım bu maçta kazanmayı hak etti. Zorlu bir ocak ayı var. Takım çok sağlam duruyor sahada. Kim oynasa fark etmiyor. Sahaya çıkanlar sonuna kadar mücadele ediyorlar."

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

"Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubu vardı, kazanmayı çok istedik ve futbolun doğrularını çok iyi yaptık. Transfer çok ayrı bir konu. 'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz ama şu anda net bir şey önümüzde yok. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapacağız."

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

SABAH SPOR YAZDI TÜRKİYE ÖĞRENDİ

Beşiktaş'ın, Hırvat yıldız 'i istediğini SABAH Spor, 2020'nin son gününde okuyucularına duyurmuş, bu haber çok konuşulmuştu.

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

BENİM İSTEDİĞİMİ YAPANLAR OYNAR

19 yaşındaki Hasic'in çok yetenekli olduğunu söyleyen Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. 2 gün önce odama geldi, konuşmak istedi. 'Ben yetenekliyim, oynarım' diyorlar. Oynayamazsın! Bizim istediğimizi yaparsan oynarsın. Sahada gösterirsen oynarsın. Kendisine bunu söyledim, o da anladı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

GOL YEMEMEYİ KAFAYA TAKMAYIN

Sergen Yalçın, son 5 maçta takımın kalesini düşürmemesiyle ilgili soruya ise "Gol yememeyi kafaya çok takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım var mı? Bir gün kaybedebiliriz de ancak önemli olan mücadele etmek. Sahada mücadele etmezsek sorun var demektir" yanıtını verdi.

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

HASİC: HEP BÖYLE OLMALIYIZ

Maçın son dakikasında çok şık bir gol atan Ajdin Hasic, "Gol atmak ve skor tabelasında yer almak çok güzel ama en önemlisi tabii ki 3 puan her zaman. Güzel oynuyoruz, goller atıyoruz, lideriz, umarım bunu bu şekilde devam ettiririz. İyi oynuyoruz. Böyle olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

FÜZE GÖNDERDİ!

Hasic'in maçın son anlarında uzaktan attığı gol büyük övgü topladı. Siyahbeyazlılar, sosyal medyada, "Bu gol değil, Hasic füze gönderdi" yorumları yaptılar.

SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

KRAMPONUNU PARLATTI

Savunmada başarılı bir performans sergileyen Domagoj Vida, maçta 4 gol atarak gecenin yıldızı olan Larin'i kramponunu parlatarak kutladı.

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SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...
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