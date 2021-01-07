SON DAKİKA: Yıldız golcü Mario Mandzukic Beşiktaş yolunda! Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması...

Mario Mandzukic hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı teknik adam kadrolarına birkaç takviye yapmak istediklerini ifade etti. Aboubakar ve Larin'den memnun olduklarını fakat ligin uzun bir maraton olduğunu bu nedenle Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın'ın bu açıklamasından sonra Mandzukic kısa süre sonra TT listesine girdi. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş & Mario Mandzukic transferi ana meselesi...
SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ MARİO MANDZUKİC TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!
Kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi takımlar olan Hırvatistan futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olan Mario Mandukiz Beşiktaş yolunda! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SERGEN YALÇIN'DAN MAÇ SONU TRANSFER AÇIKLAMASI!
Rizespor'a karşı 6 golle fantastik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu:
"Futbolcularım bu maçta kazanmayı hak etti. Zorlu bir ocak ayı var. Takım çok sağlam duruyor sahada. Kim oynasa fark etmiyor. Sahaya çıkanlar sonuna kadar mücadele ediyorlar."
"Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubu vardı, kazanmayı çok istedik ve futbolun doğrularını çok iyi yaptık. Transfer çok ayrı bir konu. Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz ama şu anda net bir şey önümüzde yok. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapacağız."
SABAH SPOR YAZDI TÜRKİYE ÖĞRENDİ
Beşiktaş'ın, Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i istediğini SABAH Spor, 2020'nin son gününde okuyucularına duyurmuş, bu haber çok konuşulmuştu.
BENİM İSTEDİĞİMİ YAPANLAR OYNAR
19 yaşındaki Hasic'in çok yetenekli olduğunu söyleyen Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. 2 gün önce odama geldi, konuşmak istedi. 'Ben yetenekliyim, oynarım' diyorlar. Oynayamazsın! Bizim istediğimizi yaparsan oynarsın. Sahada gösterirsen oynarsın. Kendisine bunu söyledim, o da anladı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
GOL YEMEMEYİ KAFAYA TAKMAYIN
Sergen Yalçın, son 5 maçta takımın kalesini düşürmemesiyle ilgili soruya ise "Gol yememeyi kafaya çok takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım var mı? Bir gün kaybedebiliriz de ancak önemli olan mücadele etmek. Sahada mücadele etmezsek sorun var demektir" yanıtını verdi.
HASİC: HEP BÖYLE OLMALIYIZ
Maçın son dakikasında çok şık bir gol atan Ajdin Hasic, "Gol atmak ve skor tabelasında yer almak çok güzel ama en önemlisi tabii ki 3 puan her zaman. Güzel oynuyoruz, goller atıyoruz, lideriz, umarım bunu bu şekilde devam ettiririz. İyi oynuyoruz. Böyle olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu.
FÜZE GÖNDERDİ!
Hasic'in maçın son anlarında uzaktan attığı gol büyük övgü topladı. Siyahbeyazlılar, sosyal medyada, "Bu gol değil, Hasic füze gönderdi" yorumları yaptılar.
KRAMPONUNU PARLATTI
Savunmada başarılı bir performans sergileyen Domagoj Vida, maçta 4 gol atarak gecenin yıldızı olan Larin'i kramponunu parlatarak kutladı.