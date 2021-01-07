Süper Lig lideri Beşiktaş'tan gövde gösterisi

CYLE LARİN VE OĞUZHAN ÖZYAKUP, SERGEN YALÇIN'LA YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında en çok dikkat çeken 2 oyuncu Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup oldu. İki sezon önce MLS ekibi Orlando City'den 1.8 milyon Dolar ödenerek transfer edilen ve Amerika'da aldığı ücret ile Beşiktaş'ta aldığı ücret arasındaki devasa farktan dolayı sürekli eleştiri haberlerine konu olan Larin, bu sezonun başında da kiralık gönderilmek istenmişti. Ancak; transfer şartlarının oluşmaması ve santrfor alınamayışı nedeniyle biraz da mecburiyetten kalan Larin, attığı gollerle hem krallık yarışında zirveye oturdu hem de Beşiktaş camiasının güvenini kazandı. Rizespor'a attığı 4 golle kariyerinde de güzel bir sıçrama yapan Kanadalı forvet, 15 lig maçında hem de penaltısız 10 gol atıp 2 de asiste imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydeden Larin, bu sezonki tüm maçlarda 12 gol ve 2 asistlik müthiş bir performans sergiledi.



