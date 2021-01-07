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'da zirve hesapları başladı!

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DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:58 ABONE OL
Trabzonspor'da zirve hesapları başladı!

Trabzonspor, önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışa geçerken, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan farkını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Trabzonspor'un puanını 26'ya yükseltmesiyle, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.
16'ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeniden umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Avcı'ya büyük destek verilirken, taraftarların transfer dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.

YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ
Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor'un sahasında 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından, yerel gazeteler sayfalarında, son haftalarda çıkışta olan Ekuban başta olmak üzere takımdan ve oynanan oyundan övgüyle bahsetti, 'zirve' yorumları yaptı.
Taka Gazetesi, "Trabzonspor Ekuban'ın lokomotif olduğu süreçte Göztepe'yi de devirerek zirveye yaklaştı, "Siyah inciden altın gol"; Günebakış Gazetesi, "Bordo mavililer, Karagümrük'ten sonra Göztepe'yi de devirdi, Trabzon zirveye göz dikti, Ekuban'dan sevgilerle"; Karadeniz Gazetesi, "Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız dün de Göztepe karşısında golünü attı, 3 puanı getirdi, Ekuban'sın sen çok cansın"; Sonnokta Gazetesi, "Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu; Ekuban'silin"; Kuzey Ekspres Gazetesi, "1 ay önce küme düşme hattına yakındı bu takım, şimdi zirveye korku salıyor; ciddi ciddi zirve yarışındayız" başlıklarını kullandı.

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Trabzonspor'da zirve hesapları başladı!
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