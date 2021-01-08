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Cenk Tosun'dan son dakika açıklaması: Dönüyor musun sorusuna cevap

Cenk Tosun'dan son dakika açıklamaları: Dünyanın en kaliteli liglerinden Premier Lig'de forması giyen ancak çok sık şans bulamayan ve Beşiktaş'a döneceği konuşulan milli futbolcumuz Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili kritik değerlendirmeler yaptı. Kendisine açık açık sorulan Beşiktaş'a ya da Türkiye'de başka bir takıma dönmek isteyip istemediği sorusunu da cevaplayan Cenk Tosun birçok Türkiye'de kendisini bekleyen futbolseverlere bu son dakika açıklamasıyla cevap vermiş oldu. İşte ayrıntılar ve Cenk'in açıklamaları

Giriş Tarihi: 8.1.2021 08:07 ABONE OL
Cenk Tosun'dan son dakika açıklaması: Dönüyor musun sorusuna cevap

Son dakika haberi... Kariyeri, İngiltere ligi, Beşiktaş ve dönüş konularında kendisine yöneltilen sorulara çok önemli cevaplar veren Cenk Tosun'dan en çok merak edilen açıklama da bu açıklamalar içerisinde geldi. Milli Takımımızın ve İngiliz ekip Everton'un golcüsü Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

"Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hake ettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir."

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?

"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"O SEZONDA DAHA İYİYDİK"

"Beşiktaş'ta 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü. Şu andaki Beşiktaş kadrosunda ben oynarım."

"Alanyaspor iyi oynuyor ama Beşiktaş bir tık önde"

Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynuyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim.

CENK TOSUN: "YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

Süper Lig'de yabancı hakeme karşıyım. Çok yetenekli ve iyi hakemlerimiz var. Bundan 20 yıl önce hakemleri baskı altına alarak maçlar kazanılmış, o devam ediyor.

"Ancelotti az kalsın Fenerbahçe'ye imza atıyormuş"

"Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."

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Cenk Tosun'dan son dakika açıklaması: Dönüyor musun sorusuna cevap
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