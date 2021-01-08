Cenk Tosun'dan son dakika açıklaması: Dönüyor musun sorusuna cevap

Son dakika haberi... Kariyeri, İngiltere ligi, Beşiktaş ve dönüş konularında kendisine yöneltilen sorulara çok önemli cevaplar veren Cenk Tosun'dan en çok merak edilen açıklama da bu açıklamalar içerisinde geldi. Milli Takımımızın ve İngiliz ekip Everton'un golcüsü Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu: