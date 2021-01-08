Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi 'termal' hazırlık! Tüm tedbirler alınıyor...

Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularını tek tek tebrik ederken; "özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğunuz ne yaptığını bilen, antrenmanlardaki tüm çalışmalarımızı birebirde uygulayan ve istekli performansınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Hoca maç sonunda da bir gelenek olarak verdiği ekip fotoğraf karesinin bu kez tüm takımla verilmesini istedi. Soyunma odasındaki galibiyet fotoğrafına teknik heyetinden futbolcusuna, idari personelinden tüm profesyonellerine herkes katıldı ve bir kez daha BİZ olan takım mesajı verildi.

HEDEF ERZURUM DEPLASMANI!

Üç maçlık seri takıma büyük bir özgüven katarken şimdiki hedef Erzurum deplasmanı. Bu sezonun deplasman fatihi olan sarı lacivertliler zorlu kış şartlarına rağmen tüm tedbirlerini alıp Dadaş diyarından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyorlar.

Termal kıyafetlerden, oksijen tüplerine tüm tedbirler zorlu maç öncesinde hazır hale getiriliyor.