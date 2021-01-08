Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi 'termal' hazırlık! Tüm tedbirler alınıyor...

'de Erzurumspor maçı öncesi 'termal' hazırlık! Tüm tedbirler alınıyor...

’de galibiyet serisini üç maça çıkarmanın sevinci yaşanırken, maç sonu soyunma odasında büyük coşku vardı. Zorlu karşılaşmayı 3 puanla geçen Fenerbahçe'de gözler Erzurum deplasmanına çevrildi. Soğuk iklim koşullarında sıkıntı çekmek istemeyen Fenerbahçe, Erzurum'a termal kıyafetlerle gidecek.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:51 ABONE OL
Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi 'termal' hazırlık! Tüm tedbirler alınıyor...

Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularını tek tek tebrik ederken; "özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğunuz ne yaptığını bilen, antrenmanlardaki tüm çalışmalarımızı birebirde uygulayan ve istekli performansınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Hoca maç sonunda da bir gelenek olarak verdiği ekip fotoğraf karesinin bu kez tüm takımla verilmesini istedi. Soyunma odasındaki galibiyet fotoğrafına teknik heyetinden futbolcusuna, idari personelinden tüm profesyonellerine herkes katıldı ve bir kez daha BİZ olan takım mesajı verildi.

HEDEF ERZURUM DEPLASMANI!

Üç maçlık seri takıma büyük bir özgüven katarken şimdiki hedef Erzurum deplasmanı. Bu sezonun deplasman fatihi olan sarı lacivertliler zorlu kış şartlarına rağmen tüm tedbirlerini alıp Dadaş diyarından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyorlar.

Termal kıyafetlerden, oksijen tüplerine tüm tedbirler zorlu maç öncesinde hazır hale getiriliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama! 11 Ocak'ta o eğitim kurumları açılıyor...
Son Dakika Haberi | Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta sonu yasak var mı, bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca'dan son dakika açıklamaları: 50 milyon doz daha...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
WhatsApp sözleşmesi nedir ve kabul etmek zorunlu mu? Şubat 2021 WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, nasıl iptal edilir?
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Başlıyoruz
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla reform düğmesine basıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi 'termal' hazırlık! Tüm tedbirler alınıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA