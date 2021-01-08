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'nin dinamosu Gustavo'ya Fransa'dan talipler var!

Alanyaspor’u yenerek moral bulan ’de Ozan Tufan’dan sonra bir isim daha transferrin gözdesi durumunda: … Football365’in haberine göre, Brezilyalı tecrübeli futbolcu ’nun gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:41 Son Güncelleme: 8.1.2021 14:52 ABONE OL
Fenerbahçe'nin dinamosu Gustavo'ya Fransa'dan talipler var!

Orta sahada hatta savunmada dahi ilk tercih olan 33 yaşındaki yıldızı Monaco'nun dışında Lyon da istiyor. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Monaco teknik direktörü Niko Kovac, Luiz Gustavo'nun takımına transferi için kulüp yönetimine mesaj gönderdi.

Öte yandan Monaco'nun oyuncuya talip olmasının ardından göler Fenerbahçe cephesine dönerken, sarı lacivertlilerin henüz konu ile ilgili net karar vermediği de kaydedildi. Gustavo, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 17 maça çıkarken 1 gol üretti.

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Fenerbahçe'nin dinamosu Gustavo'ya Fransa'dan talipler var!
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