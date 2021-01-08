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Galatasaray'ın 'ın cezasına itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 'ın 2 maçtan men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:37 ABONE OL
Galatasaray'ın Emre Kılınç'ın cezasına itirazına ret

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylu futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. Galatasaray tarafından yapılan itiraz ise reddedildi.

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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Galatasaray'ın Emre Kılınç'ın cezasına itirazına ret
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