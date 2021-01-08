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oğlunu transfer etti!

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörleri 'ın, Fenerbahçe alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile de 1.5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:34 ABONE OL
İsmail Kartal oğlunu transfer etti!

İttifak Holding Konyaspor, ara transefer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı.

İmza töreninde takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ile Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıllığına anlaştı.

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İsmail Kartal oğlunu transfer etti!
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