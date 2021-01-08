Liberyalı forvet Atakaş Hatayspor’da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde ilk transferini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Karadeniz ile yollarını ayıran Bordo-Beyazlı kulüp, TFF 1. lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'un forveti Mohammed Kesselly Kamara ile her konuda anlayarak renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş katıldı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun." denildi.