SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun bunun ardından İstanbul'a geleceği ve kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağı bildirildi. Mesut için özel bir imza töreni düzenlenecek. F.Bahçe'den yılda 3 milyon Euro alacak olan tecrübeli oyuncunun yarın geleceğine dair iddialar da var ancak henüz kesinleşmiş değil. Özil'in giyeceği forma numarası da şimdiden çok tartışılıyor. Forma numarasının 67 olacağı iddia edilse de yıldız futbolcunun Kanarya'da 19 numaralı formayı giyme ihtimali hayli yüksek…