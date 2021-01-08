Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

AMCA ÖZİL: BİR GÜN FENERBAHÇE'DE YA DA TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi: "Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiyemizde. Kendisine başarılar dilerim. Bende mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."