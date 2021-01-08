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'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

Fenerbahçe taraftarı transferine kilitlendi. Transferle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken Mesut Özil'in 'ta yaşayan amcası Cevdet Özil, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yeğeninin bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağını daha önce kendilerine söylediğini ifade eden amca Özil, bu durumun kendileri için de çok gurur verici olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:37 ABONE OL
Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, dün evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardınan A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul, transferinde tüm problemlerin çözüldüğünü yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti. DHA mikrofonlarına konuşan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, yeğeninin Fenerbahçe'de forma giymesinin kendilerine gurur vereceğini söyledi.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

'in 'ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan amcası Cevdet Özil, yeğenin Türkiye'de futbol hayatına devam etmesinin kendisini ve hemşehrilerini mutlu edeceğini söyledi.

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı. Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

AMCA ÖZİL: BİR GÜN FENERBAHÇE'DE YA DA TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan 'in amcası Cevdet Özil, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi: "Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiyemizde. Kendisine başarılar dilerim. Bende mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

ÇETİN BOZKURT: YILLAR ÖNCE FENEBAHÇE FORMASI İMZALARKEN 'İŞTE BU' DEMİŞ

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da ilçe şehir stadyumunun bulunduğu ' Caddesi' önünde açıklamalarda bulundu. Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'işte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...

AYDIN COZUR: EMİNİM FENERBAHÇE'DE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAK

Vatandaşlardan Aydın Cozur, 'in Devrek'in önemli bir değeri olduğunu dile getirdi. Özil'in dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu anlatan Cozur, "Eminim Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak. Biz gururluyuz. Türkiye'nin her tarafı güzel. çocuğu olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'den böyle insanların yetişmesi. Türkiye'nin gururudur Mesut Özil" dedi.

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Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe açıklaması! "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti...
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