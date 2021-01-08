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Münir’in yaptığı hareket kulübümüzü derinden etkiledi

Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği maçında, kaleci Munir'in rakip oyuncuya yönelik yaptığı harekete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:04 ABONE OL
Münir’in yaptığı hareket kulübümüzü derinden etkiledi

Atakaş Hatayspor Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği maçında, kaleci Munir'in rakip oyuncuya yönelik yaptığı harekete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kalecileri Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareketin, bir bütün olarak kulüplerini derinden etkilediğini ve üzdüğünü belirten Atakaş Hatayspor Kulübünden şu açılama geldi;

"Kalecimizin yaptığı hareket kulübün geleneklerinde, kültürlerinde asla yeri olmayan ve tarihinde ilk defa karşılaşılan bir olaydır. Kalecimiz Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş Hatayspor'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir. Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren Hatay şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Atakaş Hatayspor olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz."

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Münir’in yaptığı hareket kulübümüzü derinden etkiledi
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