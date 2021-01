Galatasaray'ın çok istediği İrcan Can Kahveci hakkında son dakika gelişmesi!

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Galatasaray'da sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın en yakın arkadaşlarından biri olan İrfan Can Kahveci için temaslar başladı fakat Galatasaray'ın takas talebine Başakşehir cephesi olumlu cevap vermedi. Başakşehir, Galatasaray'dan 10 milyon € bonservis bedeli talep ediyor. İrfan Can Kahveci, milli takımımızın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.