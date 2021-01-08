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... 'a şoku! Ganalı orta saha Hatayspor maçında forma giyemeyecek

A Spor ve beIN Sports'ta geçen bilgisine göre 'ın Ganalı orta saha oyuncusu , Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde gerilme ve ödem belirlenen Mensah, hafta sonu takımını yalnız bırakacak. Mensah'ın yerine Oğuzhan Özykakup'un forma giymesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:26 Son Güncelleme: 8.1.2021 13:52 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş'a Mensah şoku! Ganalı orta saha Hatayspor maçında forma giyemeyecek

A Spor ve beIN Sports'ta geçen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde gerilme ve ödem belirlenen Mensah, hafta sonu takımını yalnız bırakacak. Mensah'ın yerine Oğuzhan Özykakup'un forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Son dakika... Beşiktaş'a Mensah şoku! Ganalı orta saha Hatayspor maçında forma giyemeyecek
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