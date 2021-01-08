Son dakika haberi: Fenerbahçe İsmail Yüksek'i geri çağırdı! Ozan Tufan...

Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, sezon başında Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek'i geri çağırdı. İsmail Yüksek'in geri çağrılması Ozan Tufan'ın satılacağı konusundaki iddiaları da beraberinde getirdi. Orta sahada sık yaşanan sakatlıklar nedeniyle İsmail Yüksek'in ikinci yarı A takım kadrosunda yer alacağı bildirildi.
Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:25Son Güncelleme: 8.1.2021 15:27ABONE OL
İsmail Yüksek, geçen sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile sezon başı kampı geçiren İsmail, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a kiralandı. Orta sahada sık sık sakatlanmaların yaşanmasının ardından İsmail Yüksek, geri çağrıldı. Genç oyuncu, Fenerbahçe A Takımında yer alacak.