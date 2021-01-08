Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Falcao ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI

Galatasaray kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı. 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı.