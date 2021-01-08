Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'den flaş açıklamalar!

SON DAKİKA! 'den flaş açıklamalar!

Omar'dan son dakika açıklamaları... Yılbaşı eğlencesinde yaşadığı havai fişek kazasında gözünden ciddi bir şekilde yaralanan 'ın başarılı oyuncusu tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Omar, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." dedi. İşte futbolseverleri üzüntüye boğan Omar'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 19:20 Son Güncelleme: 8.1.2021 19:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'den flaş açıklamalar!

Yılbaşı eğlencesinde evinde yaşadığı talihsiz havai fişek kazası sonrası gözünden ciddi bir şekilde yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci merak ediliyordu. Başarılı oyuncu yaşadığı tedavi sürecini anlattı.

Omar Elabdellaou, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

İŞTE OMAR'IN AÇIKLAMALARI

"Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

"İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatacak kelime yok. Tek söyleyeceğim, herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 9-10 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'dan yeni açıklama
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
WhatsApp sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir? Şubat 2021 WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, kabul etmek zorunlu mu?
SON DAKİKA | Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberleri: Ünlü Youtuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapis...
Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Başlıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'den flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA