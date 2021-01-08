SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'den flaş açıklamalar!

Yılbaşı eğlencesinde evinde yaşadığı talihsiz havai fişek kazası sonrası gözünden ciddi bir şekilde yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci merak ediliyordu. Başarılı oyuncu yaşadığı tedavi sürecini anlattı.

Omar Elabdellaou, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

İŞTE OMAR'IN AÇIKLAMALARI

"Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

"İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatacak kelime yok. Tek söyleyeceğim, herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."