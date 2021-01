Son Dakika: Mesut Özil'e karşı atak! Galatasaray milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile anlaştı...

Son dakika haberinin detaylarını Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan ortaya çıkardı. İrfan Can Kahveci & Galatasaray teması hakkında yeni bilgiler geliyor. Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Mesut Özil'i transfer etmesinin ardından Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi geldi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Fatih Terim de çok ısrarcı. Galatasaray, İrfan Can için Diagne + Luyindama teklifinde bulundu! Başakşehir ise 10 milyon €'luk isteğini 8 milyon €'ya indirdi.

