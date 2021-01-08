Son Dakika: Mesut Özil'e karşı atak! Galatasaray milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile anlaştı...

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: Mesut Özil'e karşı atak! milli futbolcu ile anlaştı...

'dan transfer haberi... Sarı kırmızılı yönetim son dönemin en formda yerli oyuncusu ile anlaştı. Fatih Terim ile çalışmayı çok isteyen oyuncu ile el sıkışan yönetim Başakşehir'i ikna etmeye hazırlanıyor. İrfan Can Kahveci için Başakşehir takas teklifine sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesinin ardından Galatasaray da İrfan'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı kırmızılılar bu transfer için iki yıldızını takasta önerdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:55 Son Güncelleme: 8.1.2021 13:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

haberinin detaylarını Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan ortaya çıkardı. & teması hakkında yeni bilgiler geliyor. Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Mesut Özil'i transfer etmesinin ardından Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi geldi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Fatih Terim de çok ısrarcı. Galatasaray, İrfan Can için Diagne + Luyindama teklifinde bulundu! Başakşehir ise 10 milyon €'luk isteğini 8 milyon €'ya indirdi.

SON DAKİKA - GALATASARAY'DAN MESUT ÖZİL'E KARŞILIK İRFAN CAN HAMLESİ!

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

F.Bahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp de Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncusunu almaya hazırlanıyor. Gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşan Aslan, Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu. Taraflar 8 milyon Euro'luk bonservisi takas formülü üzerinden çözmek için görüşme halinde.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin gözbebeği haline gelen İrfan Can Kahveci'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, işi bitirme aşamasına getirdi.

BAŞAKŞEHİR 8 MİLYON €'YA İNDİ!

Fatih Terim'in de alınmasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşan yönetim, Başakşehir'in de kapısını çalarak pazarlık masasına oturdu.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi.

GALATASARAY'DAN DİAGNE + LUYİNDAMA TEKLİFİ!

Oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu. İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan , ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

İrfan Can'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle transferde kapıyı açan Başakşehir yönetimi, teklifi değerlendirip dönüş yapacakları mesajını verdi.

'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan de transfer için özel çaba harcıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, "2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi" dediği öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

LEVENT TÜZEMEN İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ YORUMLADI

İrfan Can Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncusu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünü başarıyla yapıyor. Müthiş bir sol ayağa sahip, şut yüzdesi, çalım becerisi çok yüksek.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Son dönemde , Sneijder ve Selçuk'tan sonra duran topları etkili kullanan bir oyuncu bulamadı. İrfan Can bu eksikliği giderir ve Galatasaray taraftarının özlediği frikik gollerine de imza atar.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Ayrıca İrfan Can önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da büyük kozu olacaktır. Taylan ve Oğulcan, İrfan Can'ın kankaları. yönetimi, bu transferi bitirmelidir.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

ONYEKURU İÇİN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ

Eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetimi, Monaco'ya sezon sonunda satın alma opsiyonu için banka teminatı verebileceği mesajını gönderdi.

Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kadrosuna katmak için gün saymaya başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco ile görüşmelerinde son aşamaya gelen sarı-kırmızılı kurmaylar, satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. 23 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan kısmı için maaşını karşılayacak olan , sezon sonunda ise 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Fransız kulübüne sezon sonu için bankadan teminat mektubu verebileceklerini de ileten yönetimi, aklı uzun süredir Türkiye'de olan Onyekuru'yu kısa süre içinde İstanbul'a getirerek imzayı attıracak.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

FALCAO PES ETTİ! "GİDİYORUM..."

Sarı-kırmızılı yönetimin, "Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dediği Radamel Falcao, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle özür dileyerek gitmeye sıcak baktı.

Büyük bir beklentiyle geldiği 'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

Kulübeden girdiği Antalya maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Amerika'da Inter Miami ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya, "Takımda en çok kazanan isimsin. Ancak sakatlıklar yüzünden senden faydalanamadık. Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dedi.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaştı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı...

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Falcao ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI

kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı. 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı.

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