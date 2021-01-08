Trabzon’a Alman Panzeri

Berat Özdemir'i kadrosuna katarak ara dönemin ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, şimdi de Wolfsburg'un forveti Daniel Ginczek'e kanca attı. TeknikDirektör Abdullah Avcı'nın 2hücumcu talebi sonrası hareketegeçen yönetimin, Ginczek'inşartlarını araştırdığı ve nabızyokladığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun da fazla forma şansı bulamadığı için Alman kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kulübüyle 2022yılına kadar sözleşmesiolan Ginczek'inşu andaki piyasa değeri7 milyon Euro civarında. Trabzonspor'un bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.