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Trabzon’a Alman Panzeri

Fırtına’nın, forma şansı bulamadığı için kulübünden ayrılmak isteyen Ginczek’i kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Berat Özdemir'i kadrosuna katarak ara dönemin ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, şimdi de Wolfsburg'un forveti Daniel Ginczek'e kanca attı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 2 hücumcu talebi sonrası harekete geçen yönetimin, Ginczek'in şartlarını araştırdığı ve nabız yokladığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun da fazla forma şansı bulamadığı için Alman kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Ginczek'in şu andaki piyasa değeri 7 milyon Euro civarında. Trabzonspor'un bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

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Trabzon’a Alman Panzeri
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