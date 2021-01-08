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milli oyuncunun peşinde! için ilk teklif gitti...

Son dakika haberi... ’un daha önce dolaylı yollardan görüşme yaptığı için resmi teklif yapıldı. Menajeri İlhan Mallı, “Trabzonspor’da oynamak herkese katkı sağlar, kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz” açıklamasında bulundu. Yunus Mallı kariyerinde Mainz, , Union Berlin gibi takımlarda forma giydi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:33 ABONE OL
Trabzonspor milli oyuncunun peşinde! Yunus Mallı için ilk teklif gitti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfburg kulübü ile yol ayrımında olan Yunus Mallı için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı ancak önceki gün bordo-mavili takım oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.

Bu gelişme sonrası oyuncunun Wolfsburg kulübünden bedelsiz çıkmasının sağlanacağı öğrenilirken, Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili net kararını ise henüz vermediğini öğrenildi.

Oyuncunun menajeri İlhan Mallı, transferle ilgili olarak Trabzonspor ile görüşme yaptıklarını doğrulayarak, "Şu an bu görüşmeler yeni başladı. Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar ve bizde kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz" diye konuştu.

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Trabzonspor milli oyuncunun peşinde! Yunus Mallı için ilk teklif gitti...
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