Trabzonspor milli oyuncunun peşinde! Yunus Mallı için ilk teklif gitti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfburg kulübü ile yol ayrımında olan Yunus Mallı için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı ancak önceki gün bordo-mavili takım oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.

Bu gelişme sonrası oyuncunun Wolfsburg kulübünden bedelsiz çıkmasının sağlanacağı öğrenilirken, Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili net kararını ise henüz vermediğini öğrenildi.

Oyuncunun menajeri İlhan Mallı, transferle ilgili olarak Trabzonspor ile görüşme yaptıklarını doğrulayarak, "Şu an bu görüşmeler yeni başladı. Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar ve bizde kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz" diye konuştu.

