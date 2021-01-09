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, Granada deplasmanında farklı galip geldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:43 ABONE OL
Barcelona, Granada deplasmanında farklı galip geldi

Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 35 ve Dk. 42) ve Antoine Griezmann (Dk. 12 ve Dk. 63) attı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Granadalı futbolcu Jesus Vallejo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Granada maçında 65 dakikada sahada kalan ve La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 11'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Gerard Moreno'nun (Villarreal-10 gol) önünde ilk sıraya yükseldi.

Puanını 34'e çıkaran Barcelona 3.'lükteki yerini korudu. Granada ise 24 puanla 7.'likte kaldı.

Diğer yandan La Liga lideri Atletico Madrid'in sahasında Athletic Bilbao ile oynaması gereken karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı ertelendi.

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Barcelona, Granada deplasmanında farklı galip geldi
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