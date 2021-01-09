Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dortmund Leipzig'i 3 golle geçti

Dortmund 'i 3 golle geçti

’nde , deplasmanda ’i 3-1 yendi. Dortmund'un gollerini Sancho ve Haaland (2) kaydetti. Sarı-siyahlılar bu skorun ardından 28 puana yükseldi. Leipzig ise 31 puanda kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 23:00 ABONE OL
Dortmund Leipzig'i 3 golle geçti

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 15. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.

Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama! Yasaklar ne zaman bitiyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
İşte Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri! Facebook - Whatsapp sözleşmesi maddeleri nedir ve nasıl iptal edilir?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve ne demek? 2021 WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir ve maddeleri neler?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haber: Kocası tarafından çırılçıplak kelepçelendi, işkence gördü! Mahkemeden ilk karar çıktı!
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
Son dakika haberi: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarası için 67 bekleniyordu sürpriz iddia...
Son dakika haberler: İşte İstanbul'da vakaların en çok ve en az düştüğü ilçeler! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Dortmund Leipzig'i 3 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA