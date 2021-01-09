Fatih Terim'in 'Transfer etmek istiyoruz' dediği Muhammed kim? Mostofa Mohamed hangi takımda oynuyor?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından son dakika transfer açıklamasında bulundu. 'Muhammed'i transfer etmek istiyoruz.' diyen Fatih Terim'in bu sözlerinin ardından Mostafa Mohamed kısa süre sonra en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohamed isimlerini transfer etmek istediklerini söyledi. Mostafa Mohamed kimdir, nereli hangi takımda oynuyor?

Son dakika: Fatih Terim’den İrfan Can, Visca ve Muhammed açıklaması! “Transfer etmek istiyoruz...”

Fatih Terim, maç sonunda basın toplantısında konuşuyor.

"İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Muhammet'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Muhammed Mustafa'dan bahsediyorum."

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997'de Mısır'da doğdu. Kariyerine Zamalek takımında oynayan Mohamed, forvet pozisyonunda görev alıyor.

