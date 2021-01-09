Fenerbahçe'den savunmaya transfer atağı! Simon Deli için onay geldi...

Özellikle Lemos'tan çok memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre Simon Deli transferinde ufak pürüzler de ortadan kalktı. Brugge teknik patronu Clement de transfere onay verdi. Fenerbahçe transferde gaza bastı! Fenerbahçe'da gözler Mesut Özil transferine çevrilse de artık transferde kronik bir bölge olan stoper hattı takviye yapılması gündemde. Birçok ismi listesinde tutan Kanarya'nın bunlardan birinini Club Brugge forması giyen Simon Deli olduğu kaydedildi.