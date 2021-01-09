Fenerbahçe'den savunmaya transfer atağı! Simon Deli için onay geldi...

Özellikle Lemos'tan çok memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre Simon Deli transferinde ufak pürüzler de ortadan kalktı. Brugge teknik patronu Clement de transfere onay verdi. Fenerbahçe transferde gaza bastı! Fenerbahçe'da gözler Mesut Özil transferine çevrilse de artık transferde kronik bir bölge olan stoper hattı takviye yapılması gündemde. Birçok ismi listesinde tutan Kanarya'nın bunlardan birinini Club Brugge forması giyen Simon Deli olduğu kaydedildi.
Foot News'in haberine göre; Fildişi Sahilli futbolcu Simon için Fenerbahçe'den bir teklif oldu. 29 yaşındaki stoperin transferinde son pürüzlerin giderildiği belirtirken, Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement de onay verdi. Clement, "Oyuncu ve kulüp için memnun edici bir teklifse Simon'ın ayrılması mümkün" ifadelerini kullandı. Brugge'ün Stefano Denswil'i Torino'dan kadrosuna katması sonrası Deli'nin forma giyme şansı çok azaldığının altı çizildi.
2.5 MİLYON €'YA ALINMIŞTI!
Geçtiğimiz sezon Brugge'ün değişilmez isimlerinden olan Deli, bu sezon Belçika Jupiler Lig'de 13 maça çıkabilirken, Denswil'in gelişi gözden düştü. Club Brugge, Fildişi Sahili stoperi 2019'un yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro karşılığında Slavia Prag'dan kadrosuna katmıştı.
27 Ekim 1991'de Abidjan'da doğan Simon Deli, 1.92 boyunda. Simon Deli, kariyerine Africa Sports takımında başladı. Daha sonra Sparta Prag B takımına transfer olan Deli, Budejovice, Sparta Prag, Pribram gibi takımlarda oynadı. Fildişili stoper 2019'da Brügge takımına transfer oldu.