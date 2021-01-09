Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Übeyd Adıyaman damgası!

- maçında damgası!

'in 18. haftasında karşı karşıya gelen - maçına Gençlerbirliği'nin genç kalecisi damga vurdu. Genç file bekçi ilk yarıda kalesinde 4 gol gördü. Maçın 2. yarısında 2 gol daha bulan Galatasaray mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki kalecisi Übeyd Adıyaman kimdir?

Giriş Tarihi: 9.1.2021 20:48 Son Güncelleme: 9.1.2021 20:52 ABONE OL
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Übeyd Adıyaman damgası!

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında henüz 27. saniyede Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Belhanda'nın attığı 3 golle Galatasaray ilk yarıyı Gençlerbirliği karşısında 4-0 tamamladı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki genç kalecisi Übeyd Adıyaman ilk yarıda kaleside 4 gol gördü. Übeyd Adıyaman, yediği hatalı goller sonrası sosyal medyada çokça konuşuldu.

Übeyd Adıyaman'ın 2013 senesin Galatasaraylı Fernando Muslera için attığı "Muslera daha ne yapsın?" tweeti sosyal medyada sıkça gündeme geldi.

ÜBEYD ADIYAMAN KİMDİR?

Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde daha önce forma giyen 23 yaşındaki genç file bekçisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde daha önce Hacettepe Spor, Fethiyespor ve Bodrumspor formalarını giymişti.

Son dakika! Belhanda hat-trick yaptı Galatasaray farklı kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama! Yasaklar ne zaman bitiyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve ne demek? 2021 WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir ve maddeleri neler?
Son dakika haberi: Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri yayınlandı! Facebook - Whatsapp sözleşmesi ilkeleri nedir ve nasıl iptal edilir?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haberi: Kocası tarafından çırılçıplak kelepçelendi, işkence gördü! Mahkemeden ilk karar çıktı!
Son dakika haberler: İşte İstanbul'da vakaların en çok ve en az düştüğü ilçeler! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
SON DAKİKA HABERİ: 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte kısıtlama detayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Übeyd Adıyaman damgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA