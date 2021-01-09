Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında henüz 27. saniyede Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Belhanda'nın attığı 3 golle Galatasaray ilk yarıyı Gençlerbirliği karşısında 4-0 tamamladı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki genç kalecisi Übeyd Adıyaman ilk yarıda kaleside 4 gol gördü. Übeyd Adıyaman, yediği hatalı goller sonrası sosyal medyada çokça konuşuldu.

Übeyd Adıyaman'ın 2013 senesin Galatasaraylı Fernando Muslera için attığı "Muslera daha ne yapsın?" tweeti sosyal medyada sıkça gündeme geldi.

ÜBEYD ADIYAMAN KİMDİR?

Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde daha önce forma giyen 23 yaşındaki genç file bekçisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde daha önce Hacettepe Spor, Fethiyespor ve Bodrumspor formalarını giymişti.