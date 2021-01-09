Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

GALATASARAY ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYOR

Bu karşılaşma öncesinde 16 maç oynayan Galatasaray'ın 30 puanı var. Üst üste iki maçta 5 puan kaybaden sarı kırmızılılar bu sezon 9 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı ve 4 kez mağlup oldu.