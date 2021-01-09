Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

Galatasaray kötü gidişata 'dur' demek için bu akşam sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde morallenmek isteyen Galatasaray'da 8 eksik var. Fernando Muslera, Falcao, Feghouli, Omar, Etebo sakat Emre Kılınç ve Öme Bayram ise cezalı. Galatasaray'da bu akşam Saracchi yerine Emre Taşdemir'in sol bekte başlaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...
FATİH TERİM'DEN EMRE TAŞDEMİR SÜRPRİZİ!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akşamki Gençlerbirliği mücadelesinde formsuz Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e forma şansı vermesi bekleniyor. Öte yandan Konyaspor maçındaki hatalarıyla sabrı taşıran Luyindama da bu maçta ilk 11'de yer almayacak. Cezası biten Marcao sahada olacak.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
OKAN KOÇUK, LİNNES, DONK, MARCAO, EMRE TAŞDEMİR, TAYLAN ANTALYALI, BELHANDA, ARDA TURAN, BABEL, OĞULCAN, DİAGNE
Galatasaray'da Emre Kılınç'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Arda Turan'ın orta sahada forma giymesi bekleniyor. Corona virüsü ağır atlatan Ryan Babel geçen hafta Konyaspor maçında sonradan oyuna girmişti, Babel'in bu akşam sol çizgide ilk 11 başlaması bekleniyor.
GALATASARAY ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYOR
Bu karşılaşma öncesinde 16 maç oynayan Galatasaray'ın 30 puanı var. Üst üste iki maçta 5 puan kaybaden sarı kırmızılılar bu sezon 9 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı ve 4 kez mağlup oldu.