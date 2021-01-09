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kötü gidişe 'dur' demek istiyor... 'den sürpriz kadro!

Kritik maçı öncesinde 'dan haberleri üst üste geliyor. Sarı kırmızılılarda 'in formsuz Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'i oynatması bekleniyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, maç öncesi son bilgileri aktardı. İstanbul'da bugün şiddetli bir yağmur yağışı var, maç saatinde de yağmur devam edecek. Gençlerbirliği de iyi gidişatı sürdürüp bu akşam İstanbul'dan puan almak istiyor.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 13:44 Son Güncelleme: 9.1.2021 13:46 ABONE OL
Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

kötü gidişata 'dur' demek için bu akşam sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde morallenmek isteyen Galatasaray'da 8 eksik var. Fernando Muslera, Falcao, Feghouli, Omar, Etebo sakat Emre Kılınç ve Öme Bayram ise cezalı. Galatasaray'da bu akşam Saracchi yerine Emre Taşdemir'in sol bekte başlaması bekleniyor. İşte haberinin detayları...

Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

FATİH TERİM'DEN EMRE TAŞDEMİR SÜRPRİZİ!

'da teknik direktör 'in akşamki mücadelesinde formsuz Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e forma şansı vermesi bekleniyor. Öte yandan Konyaspor maçındaki hatalarıyla sabrı taşıran Luyindama da bu maçta ilk 11'de yer almayacak. Cezası biten Marcao sahada olacak.

Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

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Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

'da Emre Kılınç'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Arda Turan'ın orta sahada forma giymesi bekleniyor. Corona virüsü ağır atlatan Ryan Babel geçen hafta Konyaspor maçında sonradan oyuna girmişti, Babel'in bu akşam sol çizgide ilk 11 başlaması bekleniyor.

Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!

GALATASARAY ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYOR

Bu karşılaşma öncesinde 16 maç oynayan 'ın 30 puanı var. Üst üste iki maçta 5 puan kaybaden sarı kırmızılılar bu sezon 9 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı ve 4 kez mağlup oldu.

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Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor... Fatih Terim'den sürpriz kadro!
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