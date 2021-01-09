Göztepe - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de hafta içinde Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe evinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda Mert Güzenge'nin yönettiği müsabaka saat 16.00'da başladı. Göz-Göz'de sakatlığı süren Alpaslan ile kart cezalısı Nwobodo Antalyaspor'a karşı forma giyemiyor.
Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör İlhan Palut, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Takımın çıkışa geçeceğini söyleyen Palut, "Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzdü ancak evimizde kazanarak yeniden yükselişe geçeceğiz. Maça iyi hazırlandık, inanıyorum ki sahadan istediğimizi alarak ayrılacağız" diye konuştu.
CANLI SKOR
Göztepe: 0
Antalyaspor: 1
Goller: 77' Doğukan Sinik
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill