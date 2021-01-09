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Göztepe - Antalyaspor | CANLI

'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Antalyaspor 21, Göztepe ise 19 puanda. Maçta Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 77. dakikada attığı golle 1-0 üstün durumda. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

DHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:13 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:40 ABONE OL
Göztepe - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de hafta içinde Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe evinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda Mert Güzenge'nin yönettiği müsabaka saat 16.00'da başladı. Göz-Göz'de sakatlığı süren Alpaslan ile kart cezalısı Nwobodo Antalyaspor'a karşı forma giyemiyor.

Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör İlhan Palut, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Takımın çıkışa geçeceğini söyleyen Palut, "Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzdü ancak evimizde kazanarak yeniden yükselişe geçeceğiz. Maça iyi hazırlandık, inanıyorum ki sahadan istediğimizi alarak ayrılacağız" diye konuştu.

CANLI SKOR

Göztepe: 0

Antalyaspor: 1

Goller: 77' Doğukan Sinik

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill

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Göztepe - Antalyaspor | CANLI
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