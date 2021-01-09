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'ı konuk edecek

Atakaş , 'in 18. haftasında yarın sahasında lider ile karşılaşacak.'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:05 ABONE OL
Hatayspor Beşiktaş'ı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşılaşacak.Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Hatayspor haftaya 27 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde son 6 maçında 9 puan toplayan Hatay temsilcisi, lider Beşiktaş karşısında sahasında galibiyet hedefliyor.

Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlığı süren Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf ve Jean-Claude Billong'un durumları da maç saatinde belli olacak.

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Hatayspor Beşiktaş'ı konuk edecek
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