İrfan Can’ın transferi Luyindama’ya bağlı

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen G.Saray, gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki merkez orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar,Demokratik Kongolu futbolcu için 10 milyon Euro üzeri bonservis beklentisinden vazgeçen G.Saray cephesi, 27 yaşındaki oyuncu için ödediği rakam olan 8 milyon Euro'yu gördüğü anda teklifi değerlendirmeye alacak.Orta saha arayan G.Saray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.İç transfer çalışmalarını donduran sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Belhanda ve Emre Akbaba ile görüşmeme kararı aldı. İki oyuncunun da durumu, sergileyecekleri performansa göre sezon sonunda netlik kazanacak. Belhanda ve Emre Akbaba'ya gözdağı veren yönetim, Taylan Antalyalı'yı ise ödüllendirecek. Taylan'ın 2.2 milyon TL'lik yıllık ücretinde iyileştirme yapılacak.Son iki maçında 5 puan kaybeden G.Saray, bugün Gençlerbirliği'ni yenip kötü gidişine son vermek istiyor. Falcao, Feghouli ve Etebo sakatlıkları, Ömer Bayram ile Emre Kılınç cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Tahkim Kurulu, Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. Cezası biten Fatih Terim de kulübede olacak.