Kadroyu artık Mesut kurar!

Bir rüya gerçekleşiyor. Evinde Dünya Kupası sevinç fotoğrafı olan, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den hatıra formaları olan bir oyuncu. Hem camiaya hem de takıma güven veren, zor anlarda devreye girecek, gerçek bir yıldız alınıyor. Takıma neler katacağını hayal ediyoruz ama gerçekler için bekleyeceğiz. Uzun zamandır oynamıyor, fizik olarak ne durumda bilmiyoruz.F.Bahçe'yi Avrupa'da ve dünyada isim olarak gündeme getiriş şekliyle önemli bir marka yüzü olur. Taraftara ve camiaya da heyecan getirir. Sağlıklı bir Mesut'un büyük katkısı olacaktır.F.Bahçe bu transferi yaparak rakipleri üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturacaktır. F.Bahçe'de artık oyun planı Mesut Özil'e göre kurulacaktır. Hatta hangi oyuncularla oynayacağını da Mesut Özil belirleyecektir.Çünkü bu tür oyuncularla çalışabilmek için kulübedeki teknik adamın da CV'si çok güçlü olmalıdır.Mesut Özil tartışılmayacak bir oyuncu. Kariyeri belli. Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan, yaratıcı oyuncu tanımlaması yapabileceğimiz isimlerin başında geliyor.Çünkü 1 senedir futbol oynamadığı da bir gerçek.Sezon başından beri Erol Bulut'a yaptığım eleştirilerin iki odak noktası vardı. Birincisi; bu kadro riskli ofansif anlayışa uygun değil. İkincisi de gerçek yeri 10 numara olan Pelkas'ı kanat forveti olarak yanlış yerde kullanması. Kasımpaşa ve Alanya maçlarında Pelkas gerçek yerinde oynadı ve 6 puan geldi.Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa kazandı. Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.Sergen hocanın yarattığı güven duygusunun kriz dönemlerinde önemli bir etken olduğunu gördük.Bir diğer etken de eldeki oyuncuları eğiten ve geliştiren bir teknik adam yönünü ortaya koydu ki bu da gelişimin en büyük anahtarı oldu. Transfer için Mandzukic çok önemli bir isim. Beşiktaş'a da güç katacaktır. Bunun yanında marka değeri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.Sezon başı görüntüsünden çok farklı Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın bu gelinen noktada büyük bir payı var. Sergen Yalçın'ın bir başka başarısı ise bir kenara itilmiş, öz güvenlerini yitirmiş oyuncuları tekrar takıma kazandırması.Kupa ve lig maçlarının yoğunluğu göz önüne getirildiğinde en az iki oyuncuya gereksinimleri olduğunu düşünüyorum.Beşiktaş'ın başarı anahtarı: Sevgi, dostluk, arkadaşlık ve adalet. Sergen Yalçın, 6-0'lık Rize maçı sonrası Beşiktaş'ın başarısını şöyle açıkladı: "İyi bir kadromuz, kaliteli ve karakterli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Hepsi 'birimiz hepimiz için' anlayışıyla mücadele ediyor."Beşiktaş'ın hücum hattı atletik yapılı oyunculardan kurulu. N'Koudou-Aboubakar-Larin üçlüsü,üçlüsüne benziyor. Hızlı hareket edip hücuma hızlı kalkıyorlar. Mandzukic büyük bir golcü. Ancak klasik bir santrfor olarak görev yapar.Beşiktaş, Mandzukic'e göre oynarsa hızlı hücum anlayışını kaybeder.Ligde 3 orta sahası da pres yapan ve devamlılık sağlayan oyuncular yalnız Beşiktaş'ta var. Bu yüzden de hiçbir zaman rakiplere oyunda devamlılık şansı vermiyor Beşiktaş.Son 5 maçta kalesinde gol görmeyişinin nedeni de budur. Transfer konusunda ise böyle zorlu bir maç trafiğinde mutlaka bir-iki oyuncu takviyesi olmalıdır.Elindeki kadro kalitesinden maksimum verimi almayı başaran, buna en uygun oyunu bulan Sergen Yalçın oldu. Doğru ve tempolu oyuncular buldular. Kadroyu önde ve yüksek nabızla oynamaya ikna ettiler.Her takıma transfer lazım. Ama ligin en çok gol atan takımına ilk alınması gereken "golcü" mü olmalı?En son Katar ekibi Al-Duhail'de oynayan Mario Mandzukic, temmuz ayından bu yana boşta. 34 yaşındaki Hırvat forvetin kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi büyük kulüpler bulunuyor. Yaklaşık 6.5 aydır yeşil sahalardan uzak olan yıldız futbolcu, bu süre zarfında özel antrenörlerle çalıştı.G.Saray'ın kadrosunda iyi futbolcular var. Ancak bir santrforla bir orta sahaya da acil ihtiyaç var. Falcao'dan artık hiçbir katkı gelmez, Diagne sorunlu. Ama satmadan da alamama durumu var.G.Saray'ın oyun istikrarı mehter takımına benziyor. Kadro derinliğinin olmaması, G.Saray'a olumsuz yansıyor.Yönetim, takımın yarışta olmasını istiyorsa transferleri bir an önce hayata geçirmelidir.Sezon başından beri istikrarlı bir yapıyı ortaya koyamayan takımların başında G.Saray var. Bir başka gerçek ise çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadrosu yok.Bir de Konya maçında görüldü ki oyuncuların sorumsuzluğu bir başka sorun. Terim nasıl bir çözüm bulur, işi hiç kolay değil.Galatasaray'ın ilk on biri ile yedekleri arasında ciddi kalite farkı var. Eksiklerini kulübeden tamamladığında performansı da düşüyor.Sonra da bekleyip avladılar. Risk aldıkça, hata da yapıyorlar. Üç günlük maç periyodundan fizik olarak da en çok etkilenen takım oldular.Aslında G.Saray güçlü bir oyun buldu ama son maçta deplasmanda atılan 3 gole rağmen maçı kazanamamış olması bireysel hatalardan kaynaklandı.Abdullah Avcı ile Trabzonspor takım olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Avcı'nın takıma yerleştirmek istediği sistem her geçen gün olumlu yönde gelişmekte.Transfer ayında özellikle orta alana biri oyun kurucu olmak üzere iki oyuncu katılabilirse ligin ikinci yarısında çok daha farklı ve istikrarlı bir yapıyla sahada yer alan bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz.Avcı'nın "1-0 takımı" yapması gerektiğini söyledim. Hoca da hiç maceraya girmeden takımını nakış gibi işledi.Kaliten yoksa oyunun olacak. Bunu en iyi bilen kişi var Trabzonspor'un başında. 1-0 kazanıyor, ahım-şahım futbol oynamıyor ve gelişmek için uğraşıyorlar. Birkaç kilit oyuncu alınırsa, Trabzonspor için her şey daha güzel olacak.Avcı, Trabzon'da resmen şapkadan tavşan çıkartıyor. Yönettiği kadroya hiçbir oyuncuyu kendisi almadı. Dağınık, uyumsuz bir takımı toparladı.Yapılacak nokta transferler Trabzonspor'u ikinci dönemin flaş takımı haline getirecektir.