Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor 3 puanı tek golle aldı!

3 puanı tek golle aldı!

'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta evinde 'u ağırladı. Maçta, Kayserispor, Semih Kaya'nın kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. YKayserispor D. Alibec 9. dakikada bir de penaltı kaçırdı. İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Kayserispor puanını 16'ya yükseltti.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:06 Son Güncelleme: 9.1.2021 18:02 ABONE OL
Kayserispor 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

MAÇ SONUCU

Kayserispor: 1

Yeni Malatyaspor: 0

Goller: 10' Semih Kaya (KK)

Yeni Malatyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Kayserispor (2B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada sahasında aldı (Mart 2020'de 3-1).

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama! Yasaklar ne zaman bitiyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve ne demek? 2021 WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir ve maddeleri neler?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haberler: İşte İstanbul'da vakaların en çok ve en az düştüğü ilçeler! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
Son dakika haberi: Kocası tarafından çırılçıplak kelepçelendi, işkence gördü! Mahkemeden ilk karar çıktı!
SON DAKİKA HABERİ: 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte kısıtlama detayları
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor 3 puanı tek golle aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA