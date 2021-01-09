Kayserispor 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

MAÇ SONUCU

Kayserispor: 1

Yeni Malatyaspor: 0

Goller: 10' Semih Kaya (KK)

Yeni Malatyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Kayserispor (2B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada sahasında aldı (Mart 2020'de 3-1).