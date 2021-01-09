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'u ağırlıyor: İlk yarı sona erdi (CANLI)

'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta evinde 'u ağırlıyor. Maçta, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Semih Kaya golü kendi kalesine attı. Kayserispor D. Alibec 9. dakikada bir de penaltı kaçırdı. İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:06 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:14 ABONE OL
Kayserispor Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor: İlk yarı sona erdi CANLI

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

CANLI SKOR

Kayserispor: 1

Yeni Malatyaspor: 0

Goller: 10' Semih Kaya (KK)

Yeni Malatyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Kayserispor (2B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada sahasında aldı (Mart 2020'de 3-1).

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Kayserispor Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor: İlk yarı sona erdi (CANLI)
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