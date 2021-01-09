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'ın golüyle kazandı

. Futbol Ligi'nin 19. haftasında , ''le deplasmanda karşı karşıya geldi. ve 'in kadroda olmadığı mücadeleye ilk 11'de başladı. Milli yıldız 1-0 biten müsabakanın tek golünü kaydetti ve takımına 3 puan kazandırdı.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 01:20 ABONE OL
Lille Burak Yılmaz'ın golüyle kazandı

Ligue 1 19. hafta karşılaşmasında Lille, Nimes takımına konuk oldu.

Lille'de Burak Yılmaz 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.

Burak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Lille Burak Yılmaz'ın golüyle kazandı
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