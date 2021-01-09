Son dakika: Fatih Terim’den İrfan Can, Visca ve Muhammed açıklaması! “Transfer etmek istiyoruz...”

"İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var.

"Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz."

FATİH TERİM'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fatih Terim: "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Umuyorum bizim takıma katacağımız isimler de çok önemli isimler olur."

"FALCAO TALİHSİZ GÜNLER GEÇİRİYOR"

Fatih Terim: "Falcao çok talihsiz günler geçiriyor. Kendisine İspanya'ya gitmesi için izin verdim, tedavisi sürüyor. Eğer iyileşirse forma onu ama başka bir durumda da onun kararını değerlendireceğiz."

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