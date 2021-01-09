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Son dakika: ’den , ve Muhammed açıklaması! “Transfer etmek istiyoruz...”

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası 'den son dakika flaş transfer açıklamaları geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Fatih Terim, transfer konusunda, "'ı, 'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz." dedi. Yönetimin elinden geleni yapacağını düşündüğünü belirten Fatih Terim, transferler hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 21:42 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:09 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim’den İrfan Can, Visca ve Muhammed açıklaması! “Transfer etmek istiyoruz...”

Son dakika haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona ermiş ve kulübede yer almıştı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, flaş transfer konusunda önemli itiraflarda bulundu. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Visca'yı istediğini açıkladı. Terim ayrıca Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i de istediğini belirtti.

SON DAKİKA FATİH TERİM'DEN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMALARI

Fatih Terim: Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

"İRFAN CAN, VİSCA, ONYEKURU VE MOHAMED'İ İSTİYORUZ"

Transfer açıklamalarında bulunan Fatih Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Visca'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz." dedi.

"İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Muhammet'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Muhammed Mustafa'dan bahsediyorum."

23 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Mustafa, Mısır liginde Zamalek forması giyiyor.

"İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var.

"Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz."

FATİH TERİM'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fatih Terim: "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Umuyorum bizim takıma katacağımız isimler de çok önemli isimler olur."

"FALCAO TALİHSİZ GÜNLER GEÇİRİYOR"

Fatih Terim: "Falcao çok talihsiz günler geçiriyor. Kendisine İspanya'ya gitmesi için izin verdim, tedavisi sürüyor. Eğer iyileşirse forma onu ama başka bir durumda da onun kararını değerlendireceğiz."

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Son dakika: Fatih Terim’den İrfan Can, Visca ve Muhammed açıklaması! “Transfer etmek istiyoruz...”
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