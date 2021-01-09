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Son dakika: Galatasaray 3 puan için sahada! Rakip Gençlerbirliği...

Son dakika haberi... 'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. ile berabere kalan 'a ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı takım, 2021 yılında henüz 3 puanla tanışamadı. 'in öğrencileri gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Başkent temsilcisine karşı mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Cimbom ligin geride kalan diliminde 30 puan toplarken, Gençlerbirliği ise 19 puanda. Galatasaray - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:47 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray 3 puan için sahada! Rakip Gençlerbirliği...

SON DAKİKA: Süper Lig'de önce sahasında Antalyaspor ile berabere kalan ardından da deplasmanda Konyaspor'a yenilen Galatasaray, son 2 haftada 5 puan kaybetmesi sonrasında liderliğe kadar yükseldiği Süper Lig'de beşinci sıraya kadar geriledi. Cimbom, Süper Lig'in 18. haftasında ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Aslan bu maçı kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de tekrar üst sıralara tırmanmak istiyor. Cezası biten Fatih Terim, bu maçta takımının başında yer alacak ve ilk 11'de sürpriz bir tercihe imza attı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. 2021 yılında oynadığı 2 lig maçını da kazanamayan ve 5. sıraya gerileyen Cimbom, sahasında kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK...

Sakatlığı süren Falcao, Feghouli, Etebo ve tedavisine devam edilen Omar ile cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram, takımdaki yerini alamayacak. Belhanda ve Luyindama ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FATİH TERİM DÖNÜYOR...

Cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımının başında görev yapabilecek. Öte yandan son 5 iç saha maçında yenilmeyen sarı-kırmızılı ekipte cezalarını tamamlayan Arda Turan ve Marcao, Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.

Süper Lig'de son 3 maçında mağlup olmayan Gençlerbirliği, İstanbul'dan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 16 maçta 19 puan toplayan Başkent ekibinde cezalı Sio forma giyemeyecek. Stancu ve Ömürcan'ın ise sakatlığı bulunuyor.

Türk Telekom Stadı'nda 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma, BeIN SPORTS HD1'den ekranlara gelecek.

GALATASARAY'IN 11'i: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Oğulcan, Diagne.

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Son dakika: Galatasaray 3 puan için sahada! Rakip Gençlerbirliği...
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