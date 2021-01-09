Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

: 'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

Fenerbahçe'den transfer haberleri peş peşe geliyor. 'in transferi resmi olarak ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe taraftarının heyecanı dorukta, dünya yıldızı Mesut Özil çok kısa içerisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerde hem hem de Ali Koç, Mesut Özil transferi dışında için de kritik bir karar alacak. Milli yıldıza hem Milan'ın hem de İngilizlerin bir teklifi var. Mesut Özil'in forma numarası hakkında yeni bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 10:06 Son Güncelleme: 9.1.2021 10:10 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de tüm planlar transferi üzerine kuruldu. bilgisine göre Mesut Özil ile Fenerbahçe transferinde Mesut'un Arsenal ile ilişkisi kesmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun avukatları Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında 3.5 yıllık bir anlaşma söz konusu. İlk aylık maaşı Arsenal ve Fenerbahçe birlikte ödeyecek. Son dakika transfer bilgisini Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir aktardı.

A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Mesut Özil gibi bir dünya markasını kadrosuna katarken sponsor destekleriyle birlikte makul fiyata oyuncuyu kadrosuna kattığını ifade etti.

Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

FALCAO'NUN YARI FİYATINA MESUT ÖZİL!

Volkan Demir'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe kasasından için 3.5 yıl için 10 milyon € çıkacak. Fenerbahçe, Falcao'nun yarı maliyetine Mesut Özil'i transfer etti. Oyuncunun Arsenal ile sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.

Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

MESUT ÖZİL ŞUBAT AYINDA KATKI SAĞLAR!

", maça çıkmasa da takımla birlikte antrenman yaptı. Maç eksiği olduğu doğru, hazır bir şekilde gelmiyor fakat iki üç haftalık hazırlık süreciyle Mesut, en geç bir ay içerisinde Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Çok büyük bir fiziksel problemi yok. Mesut Özil, Şubat ayında Fenerbahçe'ye tam olarak uyum sağlar."

Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE KAÇ NUMARA GİYECEK?

"Forma numarasıyla ilgili iki iddia var. İddialardan biri 'in memleketinin plakası 67'i tercih edeceği... Bir diğer iddia ise Mesut Özil, 17 numaralı formayı tercih edebilir. Nabil Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılacağını varsayarsak 17 numara boşa çıkacak. Mesut Özil, 67 veya 17'yi tercih edecek.

Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

SON DAKİKA HABERİ: OZAN TUFAN'A 10 MİLYON €'LUK RESMİ TEKLİF!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den transfer haberlerini aktardı. 'a hem İngiltere'den hem İtalya'dan hem Almanya'dan teklifler olduğunu belirten Volkan Demir; Ali Koç ve 'nun Erzurum maçından sonra bu konuyu değerlendireceğini ifade etti.

Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULUŞUYORLAR MI?

Milan'ın şampiyonluk yürüyüşünün en dikkat çekici figürlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun kalan Milan, şimdi de 'ı gözüne kestirdi. İtalyanlar Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye yakında resmi teklif yapabilir. Ozan Tufan için en istekli kulüp ise Crystal Palace... Palace, Ozan için 10 milyon € teklif etti.

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Son dakika: Mesut Özil'in avukatları devreye girdi! Forma numarasını 67 diye beklerken sürpriz geldi...
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