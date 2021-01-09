Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de tüm planlar Mesut Özil transferi üzerine kuruldu. Son dakika bilgisine göre Mesut Özil ile Fenerbahçe transferinde Mesut'un Arsenal ile ilişkisi kesmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun avukatları Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında 3.5 yıllık bir anlaşma söz konusu. İlk aylık maaşı Arsenal ve Fenerbahçe birlikte ödeyecek. Son dakika transfer bilgisini Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir aktardı.
A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Mesut Özil gibi bir dünya markasını kadrosuna katarken sponsor destekleriyle birlikte makul fiyata oyuncuyu kadrosuna kattığını ifade etti.
FALCAO'NUN YARI FİYATINA MESUT ÖZİL!
Volkan Demir'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe kasasından Mesut Özil için 3.5 yıl için 10 milyon € çıkacak. Fenerbahçe, Falcao'nun yarı maliyetine Mesut Özil'i transfer etti. Oyuncunun Arsenal ile sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.
MESUT ÖZİL ŞUBAT AYINDA KATKI SAĞLAR!
"Mesut Özil, maça çıkmasa da takımla birlikte antrenman yaptı. Maç eksiği olduğu doğru, hazır bir şekilde gelmiyor fakat iki üç haftalık hazırlık süreciyle Mesut, en geç bir ay içerisinde Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Çok büyük bir fiziksel problemi yok. Mesut Özil, Şubat ayında Fenerbahçe'ye tam olarak uyum sağlar."
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE KAÇ NUMARA GİYECEK?
"Forma numarasıyla ilgili iki iddia var. İddialardan biri Mesut Özil'in memleketinin plakası 67'i tercih edeceği... Bir diğer iddia ise Mesut Özil, 17 numaralı formayı tercih edebilir. Nabil Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılacağını varsayarsak 17 numara boşa çıkacak. Mesut Özil, 67 veya 17'yi tercih edecek.
SON DAKİKA HABERİ: OZAN TUFAN'A 10 MİLYON €'LUK RESMİ TEKLİF!
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberlerini aktardı. Ozan Tufan'a hem İngiltere'den hem İtalya'dan hem Almanya'dan teklifler olduğunu belirten Volkan Demir; Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun Erzurum maçından sonra bu konuyu değerlendireceğini ifade etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULUŞUYORLAR MI?
Milan'ın şampiyonluk yürüyüşünün en dikkat çekici figürlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun kalan Milan, şimdi de Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. İtalyanlar Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye yakında resmi teklif yapabilir. Ozan Tufan için en istekli kulüp ise Crystal Palace... Palace, Ozan için 10 milyon € teklif etti.