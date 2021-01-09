Sumudica: Gaziantep’ten ayrılıyorum

Gaziantep Futbol Kulübü ile başarılı grafik sergileyen ve her fırsatta sözleşmesini uzatmak istediğini söyleyen Rumen teknik direktör Marius Sumudica, yönetimle anlaşamadıklarını söyledi. Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Sumudica,Suudi Arabistan'da eski kulübüm Al-Shabab'tan çok büyük ve reddedemeyeceğim bir teklif geldi. Çok yakında anlaşma ihtimalimiz var" dedi.