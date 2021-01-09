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: ’ten ayrılıyorum

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Sumudica: Gaziantep’ten ayrılıyorum
Gaziantep Futbol Kulübü ile başarılı grafik sergileyen ve her fırsatta sözleşmesini uzatmak istediğini söyleyen Rumen teknik direktör Marius Sumudica, yönetimle anlaşamadıklarını söyledi. Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Sumudica, "Gaziantep ile sözleşmemi bitirmek isterdim ama beni hep ertelediler. Tartışmaya girmedim. Sanırım önümüzdeki hafta ayrılacağız. Suudi Arabistan'da eski kulübüm Al-Shabab'tan çok büyük ve reddedemeyeceğim bir teklif geldi. Çok yakında anlaşma ihtimalimiz var" dedi.

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Sumudica: Gaziantep’ten ayrılıyorum
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