Sumudica'dan son dakika ayrılık açıklaması! "Başkan benden indirim istedi bu şekilde devam edemeyiz..."

Her hareketiyle gündem olan Sumudica, mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Kendisine maaşında indirime gitme talebi geldiğini bu teklife kesinlikle olumsuz yanıt verdiğini belirten deneyimli teknik direktör maçta bir penaltılarının verilmediğini söyledi. İşte Sumudica'nın o açıklamaları...
SON DAKİKA: SUMUDİCA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI!
BAŞARILARIM ORTADA, BUNUN ÖDÜLÜ YÜZDE 10 İNDİRİME GİTMEK Mİ?
"Bütün büyük takımlar maç kaybeder. Bayern Münih kaybetti, Milan kaybetti. Yüzde yüzlük bir penaltı pozisyonu vardı verilmedi, Kenan'ın pozisyonu penaltıydı. Sivasspor'un attığı golde de faul vardı. Sivasspor'u maçı kazandıkları için tebrik ederim ama yardıma ihtiyaçları yoktu. Şimdiye kadar iyi bir lig çıkarttık ama bir şeye nokta koymak istiyorum. Sosyal medyada benim hakkımda çok fazla şey söylendi."
SUMUDİCA: "BAŞKAN BENDEN İNDİRİM İSTEDİ, OYUNCULARA PRİM VERİYORSUN KULÜBE NEDEN VERMİYORSUN DEDİ?"
"Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor, Tüm Türkiye'ye söylüyorum bunlar doğru değil. Eğer paranın peşinde koşsam başka takımda olurdum. Herkesin bilmesini istediğim bir şey var... "
"Herkesin maça konsantre olması gerekirken kulübümün bana kontrat teklif ettiği söylendi bu doğru değil. Başkan ile dün bir toplantı yaptık, başkanımız benim maaşımdan yüzde 10 indirim istedi bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için kendi cebimden 80 bin € prim verdim."
"Başkan oyunculara veriyorsun da kulübe neden vermiyorsun dedi. bunu yapamam tekliflerine daha cevap vermedim. Sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Böyle devam edemez. Benim maaşım sadece 600 bin €, bunu herkesin bilmesini istiyorum."
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
"Bazı şeyleri iyi anlamak lazım, Süper Lig'de şimdi 21 tane takım var. 21 takımda iki aydan beri sözleşme yenilemek isteyen başka hoca duydu mu? Lider olan da ilk üçte olan da fark etmez. Pandemi nedeniyle gelir kaynaklarımız azaldı."