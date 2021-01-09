Sumudica'dan son dakika ayrılık açıklaması! "Başkan benden indirim istedi bu şekilde devam edemeyiz..."

"Başkan oyunculara veriyorsun da kulübe neden vermiyorsun dedi. bunu yapamam tekliflerine daha cevap vermedim. Sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Böyle devam edemez. Benim maaşım sadece 600 bin €, bunu herkesin bilmesini istiyorum."

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

"Bazı şeyleri iyi anlamak lazım, Süper Lig'de şimdi 21 tane takım var. 21 takımda iki aydan beri sözleşme yenilemek isteyen başka hoca duydu mu? Lider olan da ilk üçte olan da fark etmez. Pandemi nedeniyle gelir kaynaklarımız azaldı."