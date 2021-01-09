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Transfer haberi: için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Son dakika transfer haberi: Sarı kırmızılı takım sezon öncesi transfer döneminde sessiz kaldı ve teknik direktör 'in istediği isimleri kadrosuna katamadı. Devre arası transfer dönemi hareketli geçirmesi beklenen , Terim'in sezon başında istediği regista transferi için 'in yıldız ismini gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 10:51 Son Güncelleme: 9.1.2021 10:59 ABONE OL
Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Transfer haberi: Başakşehir'den 'yi kadrosuna katmak isteyen Aslan'ın bu transfer için gerekli bütçesi yok. Takas teklifini reddeden Başakşehir, bu transferi para karşılığı gerçekleştirmek istiyor. Ancak harcama limitine takılan , milli yıldızı kadrosuna katmak için Luyindama'yı gözden çıkardı. , bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı B planını da hazırladı. İşte detaylar...

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

'yi kadrosuna katmak isteyen G.Saray, gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki merkez orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

FFP kıskacı nedeniyle 1 milyon Euro harcama limiti olan 'un, oyuncu satmaktan başka çaresi kalmadı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

10 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER
Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi bitmeden Luyindama'yı satmayı başarabilirse Başakşehir'in kapısını çalacak.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Demokratik Kongolu futbolcu için 10 milyon Euro üzeri bonservis beklentisinden vazgeçen G.Saray cephesi, 27 yaşındaki oyuncu için ödediği rakam olan 8 milyon Euro'yu gördüğü anda teklifi değerlendirmeye alacak.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

YOUSSOUF'TA DA NAKİT PROBLEMİ
Orta saha arayan G.Saray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Youssouf Ndayishimiye ile 'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

TAYLAN'A ZAM, İKİ YILDIZA GÖZDAĞI
İç transfer çalışmalarını donduran sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Belhanda ve Emre Akbaba ile görüşmeme kararı aldı.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

İki oyuncunun da durumu, sergileyecekleri performansa göre sezon sonunda netlik kazanacak.

Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!

Belhanda ve Emre Akbaba'ya gözdağı veren yönetim, Taylan Antalyalı'yı ise ödüllendirecek. Taylan'ın 2.2 milyon TL'lik yıllık ücretinde iyileştirme yapılacak.

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Transfer haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci için Luyindama'yı gözden çıkardı!
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