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ile anlaşmaya vardı

18. Haftada evinde oynayacağı Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Diğer taraftan transfer çalışmalarına devam eden BB Erzurumspor, Polonyalı file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 21:54 ABONE OL
BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Pazartesi günü saat 16.00'da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip antrenmana, düz koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular çift kale maç yaptıktan sonra antrenmana son verdi. Öte yandan BB Erzurumspor Polonyalı kaleci Jakup Szumski ile de anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki file bekçisinin Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

BB Erzurumspor yarın Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak maç için kampa girdi.

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BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı
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