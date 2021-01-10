Hataysporlu Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza'nın kariyeri...

Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, siyah-beyazlı takıma da 2 gol atmayı başardı ve gol krallığındaki liderliğini sürdürdü. Gabonlu milli futbolcu Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Çıktığı son 4 maçta 9 gol atan Boupendza, toplamda 12 golle krallık yarışında zirvede. Aaron Boupendza'nın gol attığı maçlar; Çaykur Rizespor (1), Fatih Karagümrük (2), Antalyaspor (4), Konyaspor (2), Gençlerbirliği (1) ve Beşiktaş (2).

AARON BOUPENDZA KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1996'da Gabon'un en büyük şehirlerinden biri olan Moanda'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, santrafor mevkisinde oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu Gabonlu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başarısı için ter döküyor.

2016 yılında Fransız ekibi Bourdeaux ile sözleşme imzaladıktan sonra Fransa'nın alt liglerinde kiralık olarak oynayan Aaron Boupendza, 5 Ağustos 2020'de 300 bin euro karşılığında Hatayspor'la anlaştı.

TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI...



Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor karşısında 37 dakikada 4 gol attı ve bunu Süper Lig tarihinde başaran dördüncü futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.