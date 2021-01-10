Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hataysporlu Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza'nın kariyeri...

Hataysporlu kimdir nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza'nın kariyeri...

ekiplerinden 'da forma giyen son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor. Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, ağlarını da 2 kez sarsaracak gol sayısını 12'ye çıkardı. Peki Aaron Boupendza kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aaron Boupendza'nın kariyeri...

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:40 ABONE OL
Hataysporlu Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza'nın kariyeri...

Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, siyah-beyazlı takıma da 2 gol atmayı başardı ve gol krallığındaki liderliğini sürdürdü. Gabonlu milli futbolcu Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Çıktığı son 4 maçta 9 gol atan Boupendza, toplamda 12 golle krallık yarışında zirvede. Aaron Boupendza'nın gol attığı maçlar; Çaykur Rizespor (1), Fatih Karagümrük (2), Antalyaspor (4), Konyaspor (2), Gençlerbirliği (1) ve Beşiktaş (2).

AARON BOUPENDZA KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1996'da Gabon'un en büyük şehirlerinden biri olan Moanda'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, santrafor mevkisinde oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu Gabonlu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başarısı için ter döküyor.

2016 yılında Fransız ekibi Bourdeaux ile sözleşme imzaladıktan sonra Fransa'nın alt liglerinde kiralık olarak oynayan Aaron Boupendza, 5 Ağustos 2020'de 300 bin euro karşılığında Hatayspor'la anlaştı.

TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI...

Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor karşısında 37 dakikada 4 gol attı ve bunu Süper Lig tarihinde başaran dördüncü futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA: Sözleşmeyle kişisel bilgileri ve verileri çalan Whatsapp’ın başı belada!
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
Son dakika haberi: "DHKP-C'li değilim" değilim diyen Kaftancıoğlu bakın nereden çıktı!
2021 WhatsApp sözleşmesi nedir, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri ile alternatif uygulamalar...
WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir ve nereden iptal edilir? 2021 WhatsApp sözleşmesi ilkeleri kabul edilirse ne olur? Alternatif uygulamalar...
SON DAKİKA HABERLER | Yasaklar ne zaman bitecek? 10 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
SON DAKİKA HABERLER: Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti! "Naylon iple bağlayıp tecavüz etti"
WhatsApp sözleşmesi nedir, nasıl iptal edilir ve ne zamana kadar kullanılabilir? Alternatif uygulamalar ile 2021 WhatsApp sözleşmesi maddeleri...
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Sayısal Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Hataysporlu Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza'nın kariyeri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA