Karagümrük - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında günün ilk maçında İstanbul ekibi Karagümrük, Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Karagümrük 21, Konyaspor ise 22 puanda.

Bu mücadele öncesi 2 maç üst üste puan kaybeden Konyaspor, son haftada ise sahasında Galatasaray'ı devirdi. Yeşil beyazlı ekip Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 galibiyet elde etti.



Ev sahibi Karagümrük de en son Konyaspor gibi ligde son galibiyetini Galatasaray karşısında aldı. Ancak İstanbul ekibi bu maçtan sonra 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Karagümrük, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 5 galibiyet aldı.



KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ



KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt



KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets



