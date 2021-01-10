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Karagümrük - Konyaspor | CANLI

'in 18. haftasında günün ilk maçında İstanbul ekibi Karagümrük, Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Karagümrük 21, Konyaspor ise 22 puanda. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 13:30 ABONE OL
Karagümrük - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında günün ilk maçında İstanbul ekibi Karagümrük, Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Karagümrük 21, Konyaspor ise 22 puanda.

Bu mücadele öncesi 2 maç üst üste puan kaybeden Konyaspor, son haftada ise sahasında Galatasaray'ı devirdi. Yeşil beyazlı ekip Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 galibiyet elde etti.

Ev sahibi Karagümrük de en son Konyaspor gibi ligde son galibiyetini Galatasaray karşısında aldı. Ancak İstanbul ekibi bu maçtan sonra 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Karagümrük, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 5 galibiyet aldı.

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

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Karagümrük - Konyaspor | CANLI
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