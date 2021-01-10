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- Medipol | CANLI

'in 18. haftasında son şampiyon , Başkent deplasmanında 'ne konuk oluyor. Mücadele öncesi, MKE Ankaragücü 15, konuk Başakşehir ise 19 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 15:59 Son Güncelleme: 10.1.2021 16:20 ABONE OL
MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir | CANLI

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ligde iki maçlık galibiyet seri hafta içi Gaziantep FK karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sona eren sarı-lacivertliler, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise 6 maçlık galibiyet hasretini son hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek sonlandırdı. Turuncu-lacivertliler, 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlja, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen

CANLI SKOR
MKE ANKARAGÜCÜ 1-1 BAŞAKŞEHİR

17' Edin Visca
20' Endri Cekici




MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ

MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.

İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymiyor. Başakşehir'de kart cezası biten Brezilyalı sağ bek Rafael ise bu mücadelede takımındaki yerini aldı.

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MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir | CANLI
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