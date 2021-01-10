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Sivasspor arslan kesildi

Maxim’in golüyle öne geçen karşısında ev sahibi , Hakan Arslan’ın golleriyle sonuca gitti. 15 maçlık yenilmezlik serisi biten konuk ekipte Jefferson kırmızı kart gördü

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Sivasspor arslan kesildi
Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün 15 maçlık yenilmezlik serisini Sivasspor bitirdi: 2-1. Tek yenilgisini ligin ilk haftasında, 12 Eylül'de Galatasaray'dan alan kırmızı-siyahlılar, tam 120 gün sonra mağlubiyetle tanıştı. Maça iyi başlayan ve 4. dakikada Maxim'in golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi karşısında ev sahibi ekip 41. dakikada Hakan Arslan ile skoru eşitledi. Yiğido ikinci yarıya da golle başladı ve 47'nci dakikada yine Hakan ile 2-1 öne geçti. 80. dakikada Fayçal Fajr'a dirsek atan Gaziantepli Jefferson VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü ve mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

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Sivasspor arslan kesildi
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