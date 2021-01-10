Sivasspor arslan kesildi

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün 15 maçlık yenilmezlik serisini Sivasspor bitirdi:Tek yenilgisini ligin ilk haftasında,Galatasaray'dan alan kırmızı-siyahlılar, tam 120 gün sonra mağlubiyetle tanıştı. Maça iyi başlayan ve 4. dakikada Maxim'in golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi karşısında ev sahibi ekip 41. dakikada Hakan Arslan ile skoru eşitledi. Yiğido ikinci yarıya da golle başladı ve 47'nci dakikada yine Hakan ile 2-1 öne geçti. 80. dakikadave mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.