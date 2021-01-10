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Son dakika haberi: Kahveci transferinde formül bulundu! Önce kiralanacak...

'ın Kahveci transferi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. problemi nedeniyle yüksek bonservis bedeli ödeyemeyecek Galatasaray, kiralama formulünü devreye sokacak. 'ın özel haberine göre 25 yaşındaki için bonservis harcaması yapamayan yönetim Luyindama formülü gibi zorunlu satın almalı kiralama yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 13:01 Son Güncelleme: 10.1.2021 13:03 ABONE OL
Son dakika haberi: İrfan Can Kahveci transferinde formül bulundu! Önce kiralanacak...

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları kahve fincanı fotoğrafıyla göndermede bulundu ancak Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oy8uncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı.

Yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray'da buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, transferine kolaylık sağlanması için kulübünden izin istedi. Taylan ve Oğulcan, Gençlerbirliği maçında gol sevinci sırasında yakın arkadaşları İrfan Can'a selam yollamıştı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede Oğulcan Çağlayan'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevinçleriyle adeta mesaj gönderdi.

İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçın ardından Fatih Terim'den flaş açıklamalar geldi. Transfer dönemine dair konuşan Fatih Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Visca'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz." dedi.

Bu açıklamanın ardından ise Başakşehir'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım:

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Son dakika haberi: İrfan Can Kahveci transferinde formül bulundu! Önce kiralanacak...
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