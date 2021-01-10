Son dakika haberi: İrfan Can Kahveci transferinde formül bulundu! Önce kiralanacak...

Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oy8uncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı.

